Interverranno l’onorevole Bernadette Grasso, Coordinatrice di Forza Italia per la Provincia di Messina e Deputato all’ARS, la psicoterapeuta Valentina Sabino e la scrittrice e poetessa Angela Patti Picciolo, accompagnata alla chitarra da Enza Sciotto.

Azzurro Donna Milazzo, su impulso della coordinatrice cittadina Francesca Fleres, ha organizzato un evento in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. L’appuntamento è a Palazzo D’Amico venerdì 26 novembre. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Filippo del Mela, sarà aperta alle 17 dalla cerimonia di installazione di una nuova scarpa rossa con il numero antiviolenza donna 1522. Madrina dell’evento sarà l’onorevole Stefania Prestigiacomo, deputato di Forza Italia. A seguire si terrà l’incontro – dibattito “Violenza sulle donne. Aspetti psicologici e sociali”.

