Un complesso residenziale a sei elevazioni al posto dell’ex pastificio Puglisi e di un parcheggio comunale che da anni si è ipotizzato di realizzare. L’ufficio tecnico comunale ha rilasciato ai proprietari dei terreni il permesso per la realizzazione un complesso da 40 appartamenti fra le vie Bertè, Ettore Celi e Giorgio Rizzo.

Il rilascio dell’autorizzazione a Gioacchino Puglisi, Amalia Puglisi, Alessio Puglisi ed altri giunge dopo una lunga battaglia burocratica. La zona dell’ex Pastificio Puglisi alla fine degli anni ‘90 è stata trasformata in un grande insediamento abitativo. L’area che guarda alla via Ettore Celi è invece rimasta in stand by poichè il Comune l’aveva vincolata a parcheggio. Negli anni nessuna amministrazione è riuscita a realizzare l’infrastruttura e così si è arrivati alla scadenza del vincolo decennale che ha fato balzare il valore dell’appezzamento da 150 mila euro a 2 milioni di euro, cifra che rendeva impossibile a palazzo delle Aquile di opzionarla nuovamente.

I proprietari del fondo, quindi, nell’ottobre 2013 hanno presentato al Comune una richiesta di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ai terreni di loro proprietà, ottenendo alla fine il via libera dal Tar nel 2014 .Dopo sette anni di iter burocratico è arrivato il permesso di costruire.