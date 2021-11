DIETRO LE QUINTE. I video di padre Saccà sono dei veri cult. Il suo “Saaalvveee” con cui esordisce e conclude i video è diventato un vero tormentone. Allo stesso modo il suo modo schietto di commentare i fatti della parrocchia con tanto di imitazioni delle pie donne che popolano la chiesa e che non sempre si comportano in modo esemplare. Una recitazione da oscar.

Avvicinando la mano nell’apposito spazio, la fotocellula azionerà un dispositivo che farà cadere poche gocce sulla mano senza alcuna contaminazione, quanto basta per rinnovare la memoria del Battesimo in tempi di covid. Sul dispenser bianco c’è stampata una croce e una fonte battesimale stilizzata.

Da oggi nella chiesa di Santa Marina si può fare il segno della croce senza temere il covid. La parrocchia guidata dal vulcanico padre Giovanni Saccà ha ricevuto in dono da una famiglia di fedeli un’acquasantiera super tecnologica che consente di avere la propria goccia di acqua benedetta in perfetta sicurezza grazie ad un dispenser dotato di sensore. Ad annunciarlo con un video sui social lo stesso padre Giovanni Saccà che ha fatto vedere il nuovo dono con tanto di spiegazione.

LA CURIOSITA’. A Milazzo arriva l’acquasantiera elettronica per combattere il Covid

