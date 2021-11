Grande festa in via Cristoforo Colombo per i 100 anni della signora Maria Maimone omaggiata dai nipoti e dai numerosi amici. La “nonnina” ha vissuto nella Piana lavorando in campagna e gode di buona salute. Prima del taglio della torta, il sindaco Midili ha fatto omaggio di un bouquet floreale.

