Stava ritornando a casa dopo il turno di lavoro a bordo della sua vespa rossa ma purtroppo la sua vita si è spezzata scontrandosi contro un ‘automobile che proveniva in senso contrario in via Fiumarella.

Vittima del tragico scontro, intorno alle 18,30 è stato Massimo Montecucco, 38 anni, dipendente di Mare Pulito. Il giorno di San Martino aveva festeggiato il compleanno. Una quindicina di anni fa fu coinvolto in un altro grave incidente da cui riuscì a guarire.