MESSINA. Si terrà domani alle 9.30, nella sala Consulta del Palazzo camerale, un incontro con trentasei comuni della provincia per illustrare le strategie di rilancio turistico del territorio. L’idea è quella di elaborare un percorso condiviso in considerazione della prossima partecipazione della Sogepat, Società di gestione del patto territoriale partecipata al 99% dall’Ente camerale, al bando del Mise per progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, mettendo a sistema le progettualità che la Camera di commercio sta portando avanti.

Nel corso dell’incontro – al quale prenderanno parte il presidente e la segretaria generale dell’Ente camerale, Ivo Blandina e Paola Sabella – sarà resa nota la strategia elaborata dalla Sogepat, sviluppata sulla tematica “Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile”. Saranno, inoltre, chiarite dal commercialista Sergio Amato le principali caratteristiche del bando “Progetti Pilota” e degli avvisi di preselezione per Enti locali e Pmi che saranno emanati a breve.