La pizza di Milazzo si conferma tra le migliori d’Italia. Anche nell’edizione 2021 del Campionato Nazionale Pizza Doc (la settima) che si è tenuto a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno , si è distinta la delegazione proveniente dalla pizzeria Doppio Zero, una delle più popolari del centro cittadino. Oltre trecento i partecipanti nelle varie categorie. Andrea Giambò, pizzaiolo ventinovenne di Doppio Zero si è classificato dodicesimo nella categoria “Classica” con la creazione “Pizza dello stretto” studiata dallo chef Stefano Scibilia (ingrediente principe lo spada affumicato) e tredicesimo nella categoria “Pizza Margherita Doc”. A sostenere Andrea in terra campana c’erano i soci del locale: oltre a Scibilia anche Ciccio Gitto.

Il Campionato Nazionale Pizza Doc è una kermesse che ogni anno si afferma sempre più globale e popolare: nell’ultima edizione pre-covid ha registrato la presenza di più di 350 pizzaioli e chef provenienti da tutta Italia, oltre 30 aziende settoriali che hanno esposto la propria attività ed i propri prodotti all’interno dell’area Expo. Il Campionato non è solo una competizione, ma anche un momento di confronto e di networking tra i pizzaioli e le aziende.