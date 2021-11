Completati i lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare e materna di Capo Milazzo, del Primo Circolo didattico. Il costo dell’intervento è stato di circa 100 mila euro. Questa mattina il sindaco Midili e l’assessore Francesco Alesci assieme ai tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo per avere contezza dell’intervento effettuato, sia per verificare se vi fossero le condizioni per una immediata ripresa dell’attività scolastica.

E’ stato appurato il rifacimento di quasi tutto il tetto le cui criticità determinano da oltre un decennio le infiltrazioni d’acqua all’interno delle classi e così già nei prossimi giorni, verosimilmente entro questa settimana, si procederà alla riconsegna del plesso alla dirigente scolastica del primo istituto comprensivo per riorganizzare il rientro in quell’immobile dei 45 alunni delle scuole elementari e materne.