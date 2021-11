Green Basket Palermo /Svincolati Milazzo 70-82 (parziali 17-23, 34-38, 49-61). La Svincolati Milazzo domina al PalaMangano di Palermo e si aggiudica il big match con il Green Basket. Una vittoria che permette ai milazzesi di mantenere la propria imbattibilità in campionato e di ottenere il primato solitario in classifica allungando proprio sui palermitani. I ragazzi di coach Trimboli partono forte e trascinati da Radan, 10 punti nel primo parziale, impongono un ritmo alto mettendo in grossa difficoltà i padroni di casa. È Buterlevicius in evidenza per il Green Basket che prova a scuotere i suoi, si arriva al termine della prima frazione sul punteggio di 17-23 a favore della Svincolati. Il secondo quarto si apre con il grave infortunio di Radan, tra lo sconforto dei compagni il giocatore viene trasportato in ospedale. Dopo molti minuti il gioco riprende ma la musica non cambia, Milazzo continua a ben controllare la gara e va al riposo lungo sul + 4 , punteggio 34-38. Al rientro, Palermo sospinta dal duo Di Marco – Lombardo prova a rientrare ma l’ottimo Alberione e sette punti consecutivi di Vidakovic non lo permettono. Nel finale della frazione la bomba di Sindoni per il +12 Svincolati, punteggio 49-61. Ultimo periodo con il disperato tentativo del Green di rientrare in partita ma Barbera e compagni non concedono nulla e praticamente perfetti al tiro, toccano anche il + 17 , si aggiudicano meritatamente lo scontro al vertice sul punteggio finale di 70-82.

Green Basket Palermo. Bruno 8, Maisano, Signorini 1, Moltrasio, Dimarco 12, Buterlevicius 15, Lombardo 18, Audino, Caronna 14, Vucenovic 2. Allenatore Verderosa

Svincolati Milazzo. Barbera 11, Piperno, Giambò, Radan 10, Razbadauskas, Vidakovic 14, Alberione 17, Sindoni 17, Lanari, Scardi, Scredi 8, Barnaba 5. Allenaatore Trimboli. Primo Assistente Sant’Ambrogio. Secondo Ass. Catanesi

Arbitri: Barbagallo-Puglisi