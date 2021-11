Negli ultimi due anni scolastici diciannove studenti del Nautico tra allievi di coperta, di macchina e logistici, si sono diplomati con il massimo dei voti e sono stati premiati per merito con le borse di studio offerte dal Gruppo Caronte&Tourist, durante una cerimonia che si è svolta nell’Aula magna dell’istituto alla presenza dei discendenti della famiglia Rizzo -Bonaccorsi e delle massime autorità civili, militari e religiose. «Questi nostri studenti, dei quali siamo orgogliosi – sottolinea la dirigente scolasica Stefania Scolaro – hanno terminato il percorso di studicon una solida cultura generale e una formazione tecnica di buon livello, sapendo cogliere l’opportunità di usufruire di una esperienza di vita scolastica che ha permesso di far emergerele loro potenzialità ecoltivarei lorotalenti.Auguriamoalle giovani eccellenzedel nostro territorio, un futuro luminoso».

Il Nautico di Milazzo, come gli altri Nautici d’Italia, aderisce alla Rete Nazionale e al percorso qualità ISO, che permette di certificare competenze valide a livello internazionale. L’indirizzo Nautico all’ Itet “Leonardo da Vinci”, istituito nell’anno scolastico 2014-2015, è diventato un polo di riferimento di rilievo per le discipline del settore, sposandola vocazione marittima del territorio milazzese e del suo vasto comprensorio e promuovendo, attraverso una specifica progettualità, la cultura della salvaguardia e della tutela del mare. L’Istituto ha visto diplomarsi con brillanti risultati la sua prima classe di “Allievi Ufficiali di Coperta”nel 2018/19. Tra i primi diplomati Simone Paino e David Ivascu , allievi dell’Accademia Mercantile di Genova e la giovane Shura Accetta , che, dopo un periodo di Pcto speso presso la nave-scuola Amerigo Vespucci-fiore all’occhiello della nostra Marina Militare – si è subito imbarcata presso prestigiose compagnie di navigazione internazionali.

Tra i diplomati nel 2021, senza contare i molti ragazzi che si sono iscritti all’università per proseguire gli studi, ci sono: Giuseppe Bonomo (CMN), inserito a pieno titolo nella compagnia Tirrenia; Antonio di Salvo (CMN) ammesso all’Accademia Mercantile di Catania; Davide De Gaetano (CAIM ) impiegato presso la società di navigazione Grimaldi Linee, David Cicciari (CAIM) che frequenta attualmente l’Accademia Mercantile a Genova. A questi ragazzi, che hanno concluso brillantemente il loro percorso di studi nell’anno scolastico appena trascorso, si devono aggiungere i diplomati nell’anno2019/20: Antonino Da Campo e Greta Irato , arruolati nella Marina Militare; Giuseppe De Mariano , arruolato nella prestigiosa Accademia Navale di Livorno; Gaetano Bucolo , imbarcato nelle navi portacontainere, Francesco Formica , operativo su una nave gasiera. Un’ottima opportunità di lavoro è stata colta anche da Ludovico Caruso e Domenico La Macchia, che sono stati ammessi alle Accademie Mercantili di Catania e di Genova, due istituzioni prestigiose, nate con lo scopo di offrire training e alta formazione in ambito marittimo.

L’azione sinergica tra la didattica formativa, la dotazione tecnologica e l’orientamento al lavoro, permette sempre di più ai diplomati dell’ indirizzo Nautico dell’Itet “ Leonardo Da Vinci ” di ottenere concrete possibilità di trovare un’occupazione prestigiosa, anche a breve distanza dal diploma. Tanti giovani di Milazzo e del territorio circostante hanno potuto accedere ad ambite carriere nella Marina Militare e Marina Mercantile, arrivando ad aggiudicarsi contratti di rilievo presso le più importanti compagnie armatoriali nel settore marittimo e in numerosi concorsi banditi dalla forze armate. Esaminando il biennio 2019-20e 2020-2021, numerosi diplomati del corso Allievi Ufficiali di Coperta, di Macchine e di Logistica, nonostante gli effetti deleteri della pandemia, hanno vinto la sfida del mercato del lavoro, a riprova del fatto che il settore marittimo è un settore in continua espansione, alla costante ricerca di figure professionali specifiche.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.