Passaggio di testimone alla Corporazione dei piloti del porto di Milazzo. Il comandante Antonio Tedisco, da 29 anni operativo nel porto mamertino, passa il timone di capo pilota al comandante Giovanni Cusumano.

In un conviviale, svoltosi in un noto ristorante al Borgo antico, presenti anche i due “vecchi piloti” Lino Raffa e Giovanni Florio, oltre al Capo del Compartimento marittimo di Milazzo, Massimiliano Mezzani,il Comandante del Porto ha voluto ringraziare il pilota Tedisco dell’importante lavoro svolto in questi anni nel bacino mamertino, augurandogli una tranquilla e serena quiescenza. Presenti anche ufficiali, sottufficiali della Capitaneria di Porto ed operatori marittimi,

Il comandante Tedisco, da parte sua, ha ringraziato l’Autorità Marittima e gli operatori portuali tutti della collaborazione ricevuta in questi anni di permanenza nella città del Capo che gli hanno consentito di poter svolgere le sue funzioni nel miglior modo possibile.