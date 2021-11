Covid 19, a Milazzo dati ancora in aumento. I positivi sono 85

Cresce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 85 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone.