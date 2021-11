Aumentano di giorno in giorno i graffiti nel centro di Milazzo. Ad essere presa di mira recentemente è stata anche la facciata della chiesa Madre, a piazza Duomo, ma il luogo prediletto rimane la facciata del Paladiana in cui insistono gli uffici comunali dell’assessorato allo Sport.

Graffiti che, nel caso specifico, di arte hanno ben poco. I giovanissimi che si rendono autori di queste azioni a danno del patrimonio pubblico spesso scrivono frasi, oscenità o banali scarabocchi. Il tutto avviene anche in pieno giorno e, per di più, in pieno centro, di fronte al palazzo municipale.

L’ultimo episodio è avvenuto lunedì scorso. Sotto gli occhi di un amico compiacente, verso le 16, una ragazza, senza preoccuparsi di essere vista, utilizza una bomboletta spray in Marina Garibaldi per rendere pubblico il suo amore nei confronti di “Alex e Checco”. Evidentemente un Whatsapp non era sufficiente. IN BASSO il video che gira in rete: