Addio Pizzo in lutto, è morta in un incidente stradale l’avvocato Olga Cancellieri

MESSINA. E’ Olga Cancellieri, legale dell’associazione Addio Pizzo, la donna morta nello scontro di ieri sera, intorno alle 21.30 tra una moto ed uno scooter all’incrocio tra via Centonze e via del Vespro, alle spalle della chiesa di Santa Caterina. Quarantaseienne, avvocata, esponente di Addiopizzo Messina (associazione della quale era componente del direttivo), Olga Cancellieri è stata consigliera della ex decima circoscrizione dal 1998 al 2005 per due mandati nelle file dei Ds, quindi candidata al consiglio comunale in una delle liste a sostegno dell’allora sindaco Francantonio Genovese. Responsabile politiche femminili nell’ultima segreteria provinciale dei Ds, prima della nascita del PD, lascia il marito e due figli.