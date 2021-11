Ritorna, sabato 13 novembre in piazza San Papino, il “San Martino Fest” giunto alla quinta edizione dopo la pausa dello scorso anno dovuta alle restrizioni anti-pandemia.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia SS. Crocifisso insieme all’“Associazione Culturale San Martino Fest” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è nato nel 2016 e si è confermato negli anni un appuntamento di grande richiamo non solo per i milazzesi ma anche per i visitatori provenienti dall’hinterland.

«Una grande festa di popolo – si legge in una nota – che ha come obiettivo principale quello di creare un momento di puro divertimento e di fraternità con lo scopo di sensibilizzare i presenti sull’aiuto verso il prossimo in difficoltà, la salvaguardia del patrimonio storico-artistico-culturale insieme alla riscoperta delle tradizioni, proprio per questo l’incasso della serata verrà devoluto per il restauro del pregevole affresco seicentesco rinvenuto negli scorsi mesi nella Chiesa di S. Papino e rimasto nascosto per oltre trecento anni».

Nel corso degli anni numerosi sono stati gli artisti che si sono esibiti nel palco allestito in Piazza S. Papino: band locali, dj-set, scuole di ballo, giovani promesse del canto e della danza, fino ad arrivare alla sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e allo spettacolo del duo comico Toti e Totino dell’ultima edizione.

Buon cibo, artigianato e solidarietà saranno le parole chiave che descriveranno al meglio questa edizione, per tale motivo l’inizio della manifestazione è prevista alle ore 18.00 con l’apertura degli stand gastronomici con la degustazione dei tradizionali panini con salsiccia, delle caldarroste e dell’immancabile vino novello, insieme all’installazione di stand di hobbistica, artigianato, antiquariato, concludendo con l’estrazione dei premi messi in palio per la “Lotteria di San Martino” acquistabili anche la sera stessa in piazza.

L’evento segna la ripartenza delle feste in piazza e delle sagre nel comprensorio tirrenico dopo l’improvviso stop imposto dal Covid, per tale motivo l’ingresso in piazza sarà libero ma nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto della pandemia.