Il Comune ha avviato l’iter per destinare il 2 per cento della somma (relativa all’anno 2021) trasferita dalla Regione al finanziamento di proposte progettuali che dovranno pervenire da tutte le associazioni, enti, società, onlus e cittadini residenti.

Le aree tematiche di riferimento per la presentazione delle proposte sono le seguenti: Aree verdi, arredo urbano; Ambiente ed ecologia; Politiche giovanili; Attività scolastiche ed educative; Attività sociali; Attività culturali, sportive e ricreative; Salute e servizi sanitari.

Le proposte presentate saranno valutate dalla Terza Commissione consiliare. Quella definitivamente prescelta verrà presentata alla cittadinanza nel corso di una conferenza pubblica e sarà realizzata dall’Amministrazione comunale nei modi e termini di legge, nei limiti della spesa all’ uopo destinata.

L’obiettivo dell’iniziativa è attivare una collaborazione con cittadini e associazioni presenti sul territorio, per realizzare forme di “democrazia partecipata” sulle tematiche scelte dall’ente.

È stato già pubblicato sul sito del Comune l’Avviso di consultazione pubblica con allegato lo schema di domanda per la presentazione delle proposte progettuali da parte di cittadini singoli o associati.

Entro il 20 NOVEMBRE prossimo le proposte potranno essere presentate al Protocollo generale dell’ente o all’indirizzo pec, o tramite raccomandata, compilando la scheda allegata all’avviso, presenti sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione ULTIMI AVVISI.

DIETRO LE QUINTE. L’anno scorso con 292 voti il progetto vincitore prevedeva la realizzazione di un percorso pedonale/ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario. Ancora oggi non si hanno notizie in merito. Due anni fa, invece, sono stati acquistati cestini portarifiuti colorati per effettuare la raccolta differenziata.