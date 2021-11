Il dato complessivo comunicato dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid in provincia di Messina, riporta sessantuno milazzesi risultati positivi al tampone.

I dati di oggi che riguardano tutta la provincia di Messina, invece, parlano di zero decessi. Ricoveri: Policlinico 37 (di cui 6 in Rianimazione), Papardo 14 (di cui 2 in Rianimazione), Barcellona 2, Irccs Piemonte 3. In totale sono 56