Lo scorso fine settimana a Verona si sono tenuti i Campionati Italiani di Pesistica per la categoria Esordienti 13 e Under 15 nella storica Fondazione Marcantonio Bentegodi. A partecipare alla competizine è stata la giovanissima filippese Ginevra Lazzaro classe 2008 che con un totale sollevato di 55kg si porta a casa il titolo di vice campionessa italiana nella categoria esordienti 13 e il terzo posto nella categoria under 15.

Ginevra è stata portata in gara dalla palestra CrossFit Milazzo che da sempre punta si giovani e investe nella loro formazione e che nel 2017 ha fondato una squadra dal nome Pesistica Milazzo che prende parte alle competizioni di specialità.