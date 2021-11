Nuovo successo della Svincolati Milazzo che imponendosi sull’Orsa Basket Barcellona conquista la terza vittoria in altrettante gare disputate. Avvio di gara ed è Sindoni ad iscriversi per primo a referto per i padroni di casa, pronta la risposta di Bucci che realizza per gli ospiti. Dopo un minuto di gioco si è sul 2-2 . Barcellona prova ad allungare grazie alla buona vena realizzativa dei suoi , è + 4 Orsa a 5’00 dalla prima sirena . I ragazzi di Coach Trimboli reagiscono , arrivano due triple consecutive di Vidakovic per il controsorpasso , 14-12 , a seguire è invece Alberione con un gioco da 3 punti a sospingere i mamertini sul +5 . L’Orsa non molla e con Babacar in evidenza , 5 punti consecutivi per lui , riaggancia i biancoblu di casa sul punteggio di 19-19 . Coach Trimboli chiama timeout , al rientro è ancora equilibrio ma proprio sulla sirena del primo quarto una bomba di Radan dalla propria metà campo chiude la frazione sul 24-21 per la Svincolati. Il secondo quarto si apre con i barcellonesi che dapprima agguantano la parità e successivamente toccano il + 5 , con l’ottimo Bergaudas . Il duo Alberione – Barbera non ci sta , Milazzo torna avanti a 5’30 dal riposo il punteggio è sul 34-31.

Timeout Orsa Barcellona ed al rientro sono proprio gli ospiti trascinati dal solito Bergaudas che si riportano avanti sul + 5 . I Milazzesi reagiscono ancora una volta e trascinati dal duo Barbera – Alberione accorciano sul -1 . Saranno poi l’ ottimo Barnaba, sotto canestro, e Radan a riportare avanti la propria compagine. Giunge così la seconda sirena con il tabellone che segna il punteggio di 47-44 per i padroni di casa. Al rientro la Svincolati spinge subito l’ acceleratore ed in un minuto va sul + 9 . Coach Biondo chiama timeout per provare a rimettere le cose in sesto ma sono ancora i ragazzi del presidente Giambò a realizzare con il trio Barbera -Radan -Barnaba vanificando così il tentativo di rientro degli ospiti . L’ Orsa non molla e tocca il -7 , 58-51 , a 4’20 dalla fine del terzo periodo . Piperno per i suoi realizza quattro liberi consecutivi per il nuovo allungo della Svincolati, +11 .Nei minuti finali del quarto sostanziale equilibrio , giunge così la terza sirena sul punteggio di 68-58 per Barbera e compagni .L’ ultima frazione si apre con gli ospiti che colpiscono ancora con Bergaudas , saranno 28 i punti finali per lui , ma la gara sembra ormai indirizzata e così la Svincolati ben controlla il nuovo tentativo degli ospiti di ridurre il gap . A 5’00 dalla sirena si è sul + 11 Svincolati. L’ Orsa sembra mollare ed i padroni di casa spingono ancora, Sindoni prima ed una tripla di capitan Barbera dopo per il massimo vantaggio, + 21 a 1’36 dal termine. Match ormai in cassaforte per la Svincolati Milazzo che si aggiudica l’ intera posta in palio con il punteggio finale di 98-83 .

Svincolati Milazzo. Barbera 11 Piperno 4 Giambo’ n..e Radan 17 Razbadauskas 3 Vidakovic 15 Alberione 15 Sindoni 12 Lanari n..e Scardi , Scredi 2 Barnaba 19. Allenatore Trimboli. Primo Assistente Sant’ambrogio. Secondo Assistente Catanesi

Orsa Basket Barcellona. Gaipa Golubovic 14 Bucci 6 Grbic 2 Todorovic 6 Babacar 15 Sandal , Antoniani , Crisafulli n..e Patane’ n..e Angius n..e Bergaudas 28 Bangu 12. Allenatore Biondo. Primo Assistente Pirri