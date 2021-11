“Dal Majorana al Majorana: lezioni di volo al simulatore” è uno dei numerosi e validi progetti avviati già in questo inizio anno scolastico dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo per quindici studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo Aereo (ex Aeronautico), selezionati sulla base del merito scolastico. L’attività, organizzata dal professore Massimo Chillemi, docente di Meccanica e Macchine dell’istituto insieme ai docenti di indirizzo del corso di studi Trasporti e Logistica, si pone non soltanto come intervento didattico di potenziamento di competenze già oggetto della normale programmazione curriculare, gli allievi dell’indirizzo svolgono infatti esercitazioni con il simulatore di volo in dotazione alla scuola durante le ore di laboratorio di Scienze della Navigazione, ma vuole rappresentare un momento di didattica condivisa, come peraltro già esplicitato dalla definizione del titolo stesso.

“Dal Majorana al Majorana” è la sintesi perfetta dello spirito di appartenenza che ha sempre unito e contraddistinto alunni ed ex alunni, docenti e personale in servizio, in pensione o trasferito in altre sedi e che, per tale progetto, si manifesta nella condivisione e disseminazione agli studenti dell’ex Aeronautico delle competenze maturate precedentemente da Cristiano Costa, prossimo allievo dell’Accademia Sottufficiali dell’Aeronautica Militare di Viterbo. Con un’azione di ulteriore disseminazione e condivisione, proprio quindi “Dal Majorana al Majorana”, i quindici studenti partecipanti alla prima fase del progetto saranno chiamati nella seconda parte del corso, che sarà avviata nel febbraio del prossimo anno.

Soddisfatto il dirigente scolastico Stello Vadalà, nel cogliere in tale attività le numerose opportunità ancora una volta offerte ai propri studenti. In primis la positiva ricaduta nel processo di recupero della socialità e della mutualità in un periodo in cui avevano assunto un ruolo rilevante a causa dei lunghi periodi di lockdown scolastici, e non solo, imposti dal perdurare della pandemia e, inoltre, ovviamente, le implicazioni puramente didattiche. Il progetto, infatti, non può prescindere dal fine fondamentale del consolidamento delle abilità degli studenti, in coerenza con il continuo impegno a fornire loro una formazione solida e al passo con le richieste di università e stakeholder di settore. A tal proposito, risulta necessario ribadire che il corso ex Aeronautica del Majorana è riconosciuto dall’Enac ai fini dell’accesso diretto per l’acquisizione della certificazione Fiso, primo passo verso la qualifica di controllore del traffico aereo.