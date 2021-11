Il Minibasket Milazzo: Cosetta, Cuccuru n.e., Sofia 12, Varotta 24, Toto n.e., De Gaetano 8, La Spada 4, Giorgianni n.e., Cordaro 25, De Paoli 6, Caliva 8 Amatori Basket: Panarello, Ferrarotro 29, De Gaetano, Fave 4, Criscenti 7, Guglielmo, Pistorino 3, Casablanca 5, Irrera, Scozzaro 13, Migliorato 2 Condividi questo articolo



«C’è stata una svolta in allenamento, – commenta Restanti – abbiamo sistemato lo spogliatoio e l’intensità degli allenamenti è aumentata notevolmente. Il risultato è che la squadra è disposta a combattere l’uno per l’altro, è molto più coesa. Si è visto oggi, in una competizione caratterizzata da un intensità continua per tutti i minuti di gioco, anche da parte della panchina, che hanno avuto poco spazio fino ad ora, ma che in allenamento hanno dimostrato. Tutto ciò è una conseguenza del lavoro svolto in questo periodo. Abbiamo ancora qualcosa su cui lavorare, alcuni egoismi devono essere messi da parte. Ci deve essere più gioco di squadra più movimentato, perché è da questo che riusciamo ad ottenere qualcosa. Ma sono pienamente soddisfatto».