Una manifestazione pacifica ma dura nei toni. Quella che si è svolta ieri sera in Marina Garibaldi è stata una dura presa di posizione contro il Green Pass, che consente di accedere liberamente nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici in tempi di pandemia.

Un centinaio di persone provenienti anche dal comprensorio e da Messina hanno gridato il loro no al “certificato verde” in quanto ritenuto illiberale, discriminante della libertà personale. A turno gli attivisti hanno preso la parola durante l’assemblea e testimoniato la loro storia o espresso le loro opinioni sulle cause e gli interessi che si celerebbero dietro la pandemia globale. Ecco la diretta di Oggi Milazzo.