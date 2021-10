Poco prima delle 22 una Fiat Idea Multijet si è cappottata nei pressi della rotatoria di San Papino. Il mezzo con a bordo una donna cinquantenne di Milazzo, la figlia, ed una sua amica, stava provenendo dalla litoranea. Nonostante non viaggiasse ad una velocità sostenuta, sbattendo contro i cosiddetti “panettoni in cemento” posizionati sul marciapiede che improvvisamente restringe la carreggiata, il mezzo si è ribaltato su di un lato. Incolumi i tre passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza per accertarsi sullo stato di salute della conducente sotto choc.

Nei giorni scorsi un altro mezzo ha avuto un incidente nello stesso punto. L’automobile si è fermata sui dissasuosori (panettoni in cemento).