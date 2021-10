Scuole aperte domani a Milazzo. Il bollettino diramato dalla Protezione civile ha assegnato l’allerta arancione per il nostro territorio ed il sindaco di Milazzo ha deciso che per sabato 30 ottobre le scuole cittadine potranno svolgere regolarmente le lezioni. Ad essere interessati sono gli oltre 1500 alunni del tecnico Majorana, il più popoloso del comune, e l’Istituto D’arte con annessa sezione Alberghiera (sede ex liceo classico). Il resto delle scuole, infatti, adottano la settimana corta e non avrebbero aperto i battenti in ogni caso.

Il comune invita i cittadini a comportamenti prudenti. Qualsiasi necessità potrà essere segnalata tramite centralino del Comune. In caso di situazioni di emergenza sarà attivato il centro operativo comunale.

In allegato il bollettino della Protezione Civile.