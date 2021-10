Raffaella Catania ha, invece, presentato il suo direttivo e illustrato il suo programma, che si baserà su quello nazionale. Ampio spazio sarà dato alla prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo, al contrasto alla violenza di genere, alla promozione della leadership femminile, al sostegno delle donne in carcere ed alla promozione dell’arte e della letteratura, oltre che alla tutela del territorio ed della città, in cooperazione con le altre Istituzioni presenti sul territorio.

Alla cerimonia del passaggio, a cui ha preso parte anche il sindaco Pippo Midili, la professoressa Spampinato ha relazionato sull’attività svolta nel difficile biennio scorso, realizzando convegni online, attività di beneficenza, eventi sociali in presenza e la cerimonia del Trentennale del Club di Milazzo. Il Club ha inoltre svolto attività di sensibilizzazione a temi di interesse sociosanitario, promosso prodotti locali, introdotto nuove socie.

Cambio di Campana al Soroptimist International di Milazzo . Ad Agata Spampinato , docente e past president, subentra per il biennio 2021-2023 Raffaella Catania , psicologa psicoterapeuta.

