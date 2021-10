Riaperta nel giro di 48 ore la via Salita Cappuccini, strada che da Vaccarella conduce all’ex convento e al cimitero. Proprio l’imminente festività dei defunti ha indotto l’Amministrazione a disporre un intervento urgente per sistemare il tratto di arteria che a distanza di tre anni è nuovamente crollata a seguito delle violente precipitazioni verificatesi qualche giorno addietro che hanno determinato l’ennesimo cedimento della condotta fognaria mista, che si sviluppa lungo la mezzeria dell’arteria, con conseguente pericolo per il traffico veicolare.

Successivamente si procederà alla bitumazione, ma proprio al fine di evitare disagi (oltre al cimitero nella zona si trova un noto albergo), è stata disposta la riapertura, anche se da domenica sino a martedì prossimo con ordinanza del comandante della polizia locale è stata disposta l’istituzione del senso unico di marcia, con direzione Nord-Sud della via salita Cappuccini.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin