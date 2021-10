Un accordo che unisce le due società sportive di basket di Milazzo. Riccardo Giambò, presidente della Asd Svincolati e Loredana Oliva della Asd Il Minibasket hanno comunicato di aver stretto un accordo di collaborazione giovanile che prevede lo scambio e/o l’integrazione di atleti nei rispettivi organici. «Non sarebbe possibile iniziare un simile percorso – hanno dichiarato i presidenti delle due società – se entrambe le parti non fossero fermamente convinte che le sinergie derivanti da questa nuova collaborazione porteranno benefici non solo alle due realtà cestistiche mamertine e di riflesso ai giovani locali ma, anche, all’intero movimento cestistico provinciale e regionale. In questi tempi, infatti, è opportuno superare i campanilismi e collaborare insieme mettendo l’interesse del movimento giovanile al di sopra di tutto»

