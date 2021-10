Per la seconda volta a distanza di tre anni cede il tratto stradale di via Salita Cappuccini compreso tra l’intersezione con via Lungomare Garibaldi e l’ingresso dell’Eolian Hotel Milazzo. Una situazione che si fa sempre più grave con la pioggia degli ultimi tre giorni. Le infiltrazioni creano un fiume sotterraneo che fa collassare il manto stradale.

Nella via che conduce da Vaccarella al cimitero vivono numerose famiglie e si trova l’albergo più grande della città che ogni giorno arrivano numerosi turisti. Al momento non esiste nessuna ordinanza di chiusura ma la strada è stata transennata da entrambi gli accessi. Così all’improvviso. Dopo avere semplicemente circoscritto il crollo che si trova proprio in prossimità di una delle curve della salita.

Il risultato è che sabato notte i residenti hanno trovato gli accessi (lato Vaccarella e lato cimitero) blindati. Praticamente con l’accesso alla propria abitazione negato. E la mattina seguente l’esatto contrario. Sequestrati in casa.

Il Comune sta provvedendo ad avviare i lavori ma la situazione rimane insostenibile ancora di più perché in prossimità della festa dei santi e dei morti l’afflusso alla zona adiacente al Cimitero sarà difficile da gestire potendo accedere al Camposanto solo dalla strada del borgo.