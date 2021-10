L’ingresso alla manifestazione è gratuito e su prenotazione al numero 379.2660063 . Sarà consentito l’accesso solo ai possessori di green pass, come da vigenti disposizioni. Gli show culinari potranno essere seguiti anche in diretta Facebook sulla pagina “Messina Street Food Fest”.

Toccherà a Franco Agliolo , chef del Ristorante Ambrosia di S. Agata Militello (ME), inaugurare lo spazio gastronomico giovedì 28 ottobre alle 17.30. Il giorno dopo allo stesso orario sarà la volta di Rosaria Fiorentino , Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Messina. Sabato doppio appuntamento alle 11.00 con lo chef- pizzaiolo Paolo Minutoli e alle 17.30 con Giuseppe Geraci, chef del ristorante Modì di Torregrotta (ME). La chiusura della manifestazione è prevista domenica 31 ottobre con lo show cooking delle 11, che vedrà protagonisti Pasquale Caliri , chef del Marina del Nettuno Yatching Club, Francesco Arena , bakery chef del panificio Francesco Arena e Lillo Freni , pastry chef della pasticceria Freni.

Saranno sei gli chef appartenenti all’Associazione provinciale cuochi Messina che si alterneranno per cucinare, raccontare dal vivo la loro specialità a base di pesce locale e farla degustare ai presenti. Inoltre è previsto uno show cooking curato da un giovane talento messinese nell’arte della pizza.

La manifestazione, promossa da Confesercenti Messina, si svolge in partnership con la Camera di Commercio di Messina, l’Associazione Provinciale Cuochi, l’I.I.S. Antonello, l’Istituto Co.Ri.Bi.A, la Proloco Messenion e la Sacom.

MESSINA. Quattro giornate dedicate alla valorizzazione del pescato siciliano con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle sue elevate potenzialità nutrizionali, salutistiche, ecosostenibili e ambientali. Dal 28 al 31 ottobre , nei locali della Fondazione Its Albatros di viale Giostra, si accenderanno i fornelli del “Messina Street Fish- il festival del pesce siciliano” . La kermesse, inserita nel 2019 programma del “Messina Street Food Fest”, dopo il lungo stop dovuto al Covid torna con una propria identità per rispondere alle richieste di tutti gli appassionati. Ogni giorno spazio a focus tematici con l’intervento di qualificati esperti del settore, show cooking live curati da importanti chef del nostro territorio e degustazioni aperte al pubblico.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.