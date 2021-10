Non solo rubinetti a secco per tutta la giornata in quasi tutta Milazzo ma, in serata, anche problemi di alimentazione elettrica nelle case. E’ stata determinata da un disservizio Enel la mancanza di energia elettrica in alcune abitazioni del centro cittadino in serata. Operai e tecnici della società che gestisce il servizio di fornitura energia elettrica sono comunque al lavoro per risolvere l’inconveniente e porre fine ai disagi degli utenti. Le strade interessate in cui si sono registrati i disservizi più numerosi sono via Cavour, Giorgio Rizzo, via T. Siro Brigiano, via San Giovanni.

E’ tornata alla normaità verso le 20 la distribuzione idrica in città anche se l’erogazione dell’acqua dai rubinetti delle abitazioni avverrà in maniera diversificata nelle varie zone. Nel giro di un paio d’ore comunque la situazione sarà regolare ovunque.

Gli operai del Comune e della ditta che ha operato per conto di palazzo dell’Aquila hanno completato l’intervento di riparazione, piuttosto complesso, in piazza della Repubblica (vicino la Fontana di Cartesio), dove già da questa mattina, era evidente la grossa perdita che interessava la conduttura.

Sostituita anche la valvola danneggiata all’interno della centrale di distribuzione di Contura. In entrambi i casi quasi certamente è stato il maltempo della notte scorsa a provocare i guasti.