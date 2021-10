Capo Milazzo, 205 mila euro per la messa in sicurezza del costone sul Santuario di Sant’Antonio

Capo Milazzo, 205 mila euro per la messa in sicurezza del costone sul Santuario di Sant’Antonio

L’assessorato regionale delle Infrastrutture ha autorizzato i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il Santuario di S. Antonio d i Capo Milazzo. A segnalare l’inconveniente è stato il parroco padre Carmelo Russo e a seguito di sopralluogo effettuato anche con tecnici comunali è emersa la necessità di lavori per l’importo di 205 mila euro. Inoltre è stata invitata la Soprintendenza di Messina ad intervenire per il restauro conservativo della chiesa e delle strutture annesse. Toccherà al Genio Civile svolgere le funzioni di responsabile del procedimento.

L’intervento di somma urgenza è finalizzato ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ma nel frattempo dovranno essere avviate le procedure per l’affidamento dei lavori per la sistemazione definitiva dell’intera area.