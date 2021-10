Nell’ultimo quarto Milazzo tenta la rimonta ma la partita termina sul punteggio di 73 a 56 per la Virtus. «Dopo questa sconfitta ci sarà sicuramente molto da lavorare – confessa coach Restanti – l’obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria della stagione, l’occasione è alle porte sarà quella di domenica prossima, giornata in cui i ragazzi se la vedranno con la Domenico Savio di Messina». Milazzo: Cordaro 17, Mobilia 2, Varotta 18, De Gaetano, De Paoli 4, Cardillo 2, Cosetta 2, Giorgianni, Calivà, Cuccuru, Sofia 11. Ragusa: Marletta 8, Carnazza 8, Iurato 21, Schembari 4, Cannizzaro 6, Incremona 6, Smiraglia 5, Cataldi 1, Comitini 10, Bocchieri 4, Occhipinti 2, Girgenti. Condividi questo articolo



Allenatore Trovato

La Virtus Ragusa è un'ottima squadra con un roster profondo, con validi giocatori come Iurato e Carnazza. La società ragusana reduce dalla vittoria ottenuta nella città di Messina nella prima giornata, è una delle pretendenti alla vittoria finale. «Dopo questa sconfitta ci sarà sicuramente molto da lavorare – confessa coach Restanti – l'obiettivo è quello di conquistare la prima vittoria della stagione, l'occasione è alle porte sarà quella di domenica prossima, giornata in cui i ragazzi se la vedranno con la Domenico Savio di Messina».

La partita in questa fase è stata molto combattuta, dove sono stati registrati distacchi minimi tra le squadre nei primi 20 minuti, tutto ciò grazie anche alla difesa solida impostata dalla squadra di Restanti riuscita a bloccare le linee di passaggio costringendo gli avversari a conclusioni non facili. Nel terzo quarto la squadra biancorossa però è andata in black out totale ottenendo un parziale che chiude il match con i ragusani in vantaggio anche di un +25. Un risultato raggiunto a causa di una difesa asfissiante ed un arbitraggio molto permissivo che ha concesso una difesa molto aggressiva sopratutto nel terzo periodo di gioco.