Il maltempo blocca anche le vaccinazioni. Oggi l’Hub del Parco Corolla resterà chiuso. A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per oggi 25 ottobre, il commissario per l’emergenza covid-19 di Messina, Alberto Firenze, ha dispodto. Resteranno chiusi il Centro vaccinale Santo Stefano di Camastra, l’Hub Fiera Messina, l’Hub PalaRescifina di Messina,, il Centro Vaccinale di Patti, il Centro Vaccinale di Brolo, il Centro Vaccinale di Capo D’Orlando, il Centro Vaccinale di Lipari, Villa Ragno a Santa Teresa Riva, e il Centro vaccinale a Taormina Via Croce Rossa ex locali Aias.