L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) organizza per il personale della Pubblica Amministrazione, un incontro nazionale che si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 9.15 alle ore 12.30 sul tema: “La valutazione della performance individuale come processo chiave per l’organizzazione della pa: Il feedback come strumento per migliorare la performance individuale”.

Il relatore sarà il milazzese Felice Oteri, consulente di direzione, formatore e coach. L’attività di valutazione – afferma Oteri – è un processo dinamico determinato dall’interagire del “valutatore” e del “valutato” durante l’intero periodo oggetto di valutazione, dalla definizione degli obiettivi (condivisi) fino all’individuazione dei risultati attesi e viene condotta in modo da garantire la partecipazione ed il confronto con i dirigenti interessati in tutte le fasi».

L’obiettivo del Webinar è quello di fornire gli strumenti utili per affrontare con successo tutti i momenti relativi al processo di valutazione, con un’attenzione particolare anche a come restituire feedback di valore, nel momento giusto, in modo efficace e per gestire risposte emotive quando si presentano. La partecipazione è gratuita. La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.