Il comune di Milazzo dovrà pagare 50 mila euro di spese legali ai componenti dell’ex giunta Formica e del consiglio comunale in carica dal 2015 al 2020 per l’assoluzione definitiva giunta dalla Corte dei Conti in merito alla “parziale mancata attivazione del sistema dei controlli interni”. Tre i giudizi conclusisi a favore degli amministratori. La motivazione sempre la stessa: la giunta Formica, al momento dell’insediamento, si è ritrovata ad affrontare “una gravissima crisi finanziaria e da una caotica gestione amministrativa, situazioni non addebitabili agli amministratori che si sono insediati nel mese di giugno del 2015”.

La Procura della Corte dei Conti aveva impugnato l’assoluzione confermando la richiesta di una sanzione di oltre 80 mila euro complessivi a carico degli amministratori, da ripartire con quote differenti. In particolare la Procura della Corte, prima ed il Procuratore Regionale poi, avevano chiesto l’applicazione di sanzioni a carico degli organi politici dell’ente, per un totale di € 88.312,80. Somma che, con la sentenza depositata nei giorni scorsi, la sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana ha confermato non essere dovuta.

Il Collegio, in particolare, ha ritenuto che non sussiste l’elemento della colpa in capo agli amministratori e si è soffermato sulla

condizione che la giunta Formica ha dovuto affrontare sin dal momento del suo insediamento, caratterizzata, secondo i magistrati, da “una gravissima crisi finanziaria e da una caotica gestione amministrativa, situazioni non addebitabili agli amministratori che si sono insediati nel mese di giugno del 2015”. La sentenza, ancora, si sofferma sulle gravi criticità rilevate dall’ispettore del Ministero dell’Economia Logoteto, nella gestione del Comune nel periodo precedente al 2015.

Tre gradi giudizio, insomma, e tre assoluzioni che, alla fine, costeranno circa 50 mila euro al comune di Milazzo, condannato al

pagamento delle spese di giudizio.