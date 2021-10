La SS Milazzo potenzia l’organico con l’arrivo di Salvatore Trovato. Anno 1989, calciatore di tanta esperienza e capacità offensive avendo messo a segno tanti goal nelle sue presenze nei vari campionati disputati. Debutta con il Garden sport nel campionato Promozione 2006/07, realizzando 9 gol che gli valgono la chiamata della formazione Primavera del Catania. Tra il 2008 e il 2011 gioca stabilmente in Serie D con Adrano, Nissa e Acireale, l’anno dopo è a Taormina in eccellenza.

Dopo due stagioni con il Città di Messina, passa al Giarre nel campionato di Eccellenza 2015/16, mettendo a segno 11 reti e diventando uno dei centrocampisti più ambiti in sede di mercato. Poi il sodalizio con il Gescal, dove rimane quattro stagioni e da capitano e trascinatore totalizza 36 reti in circa 90 gare. Nella stagione scorsa, a causa dello stop della Promozione, lascia i biancoverdi del Gescal per approdare al Città di Taormina.

Dopo l’inizio stagione nella società del Valdinisi l’approdo al Milazzo. Ieri la firma alla presenza del Presidente Frank Alacqua. Insieme a lui un altro colpo di mercato: Antonio Misiti, classe 2002, centrocampista versatile che irrobustisce l’organico under di mister Nastasi. Misiti arriva dal Paterno’ in serie D dopo aver militato nell’under 19 del Reggina Calcio e nel San Luca in prestito. Un diciannovenne che ha già esperienza in categorie superiori e che può essere utilizzato sia a centrocampo sia in difesa. Ingaggiato inoltre un altro portiere, si tratta di Micheal Soldino, milazzese, classe 1987. Anche lui va a potenziare l’assetto tattico di mister Nastasi e del preparatore Panarello.