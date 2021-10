L’istanza di accreditamento, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione del Comune e scaricabile dal sito www.comune.milazzo.me.it, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 di martedì 26 ottobre.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milazzo l’avviso pubblico per l’accreditamento degli operatori chiamati ad erogare il servizio di assistenza igienico personale e trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici di pertinenza comunale. «Un avviso – dichiara l’assessore Simone Magistri – che fa seguito alla positiva esperienza del servizio di assistenza alla comunicazione già gestito a con il sistema dell’accreditamento – e con il quale si punta ad assicurare una maggiore concorrenza tra gli operatori e soprattutto un miglioramento della qualità dei servizi erogati, grazie anche alla facoltà riconosciuta agli utenti di selezionare l’operatore cui rivolgersi per l’erogazione del servizio».

Servizio di assistenza e trasporto alunni disabili, pubblicato l’avviso per l’accreditamento

