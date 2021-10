Milazzo, manifestazione a sorpresa dei “No Green Pass” in Marina Garibaldi al grido di “Libertà”

VIDEO. Un centinaio di manifestanti provenienti non solo dal comprensorio di Milazzo ma anche da Barcellona si sono riuniti poco prima delle 19 in Marina Garibaldi, nei pressi del municipio, ed hanno dato vita ad una passeggiata pacifica per le vie del centro.

L’iniziativa nasce da cittadini che si ritengono discriminati e si oppongono a quella che è stata definita “la dittatura del green pass”. I manifestanti hanno specificato che non sono “no vax” perchè tra di loro c’erano vaccinati ma si oppongono all’utilizzo del “green pass” che – a loro giudizio – creerebbe disparità. Contestazioni verso il Governo, i sindacati, la stampa.

Il corteo, composto anche da famiglie con bambini, si è fermato in piazza della Repubblica (fontana di Cartesio) al grido di “Liberta, libertà” e “Siamo il popolo”. A causa della manifestazione il traffico è stato dirottato dagli agenti della polizia municipale.