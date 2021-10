Lo chef del Marina Del Nettuno è stato selezionato nella short list di trenta professionisti italiani che si sono distinti nel settore dell’accoglienza e del Made in Italy. L’evento prevede, oltre il voto di un gruppo di esperti di industria, distribuzione e consulenza anche quello della giuria popolare. Sino al 7 novembre prossimo si potrà esprimere la propria preferenza sulla piattaforma: https://survey.alchemer.com/s3/6570048/BarAwards-2021-LOCALI-E-PROFESSIONISTI.

Il comitato tecnico vuole premiare la voglia di ripresa di aziende e professionisti nel mondo dell’ospitalità e dare lustro a chi si è distinto per creatività, imprenditorialità e voglia di innovare. «Propio quest’edizione – scrivono gli organizzatori – vuole focalizzare l’attenzione sulla categoria dopo il difficile momento dovuto alla pandemia perché possa essere stimolo per tutti». Quest’anno il premio è stato diviso in nove categorie cui si aggiungerà la speciale menzione “Green” per premiare il migliore concetto di sostenibilità. Da sette anni alla guida del ristorante Marina Del Nettuno della società Comet, lo chef Caliri si è imposto all’attenzione della critica nazionale ed internazionale vantando numerosi riconoscimenti.