Lui messinese, lei di Fondachello Valdina. Felice Spadaro e Luana Di Stefano lo scorso 7 ottobre in Slovenia hanno conquistando la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di Danze Standard Professionisti Wdsf (World Dance Sport Federation). Una delle competizione più importanti a livello mondiale. Tante le coppie partecipanti e provenienti da diverse nazioni, tutte di altissimo livello tecnico. A rappresentare l’Italia, già vincitori della medaglia d’argento, proprio la coppia di maestri messinesi.

Felice e Luana fanno coppia da sedici anni, e dal primo giorno si sono impegnati a portare avanti questa loro passione con molta dedizione, studio ed ore e ore d’allenamento.

Già in passato la coppia siciliana era stata semifinalista al campionato del mondo ed europeo sempre per la categoria professionisti disciplina danze standard (massimo livello raggiungibile in questo sport).

