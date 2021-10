Loculi cimiteriali, al via il pagamento per il rilascio della concessione

L’Amministrazione comunale informa che essendo in fase di completamento la collocazione del primo gruppo di nuove edicole presso il cimitero, tutti coloro che hanno diritto ad ottenere il loculo per dare degna sepoltura al congiunto deceduto che, in atto, si trova all’interno della sala mortuaria, possono procedere al pagamento del canone di concessione, quantificato in euro 1.601,33, salvo conguaglio.

Il pagamento potrà avvenire tramite bollettino di conto corrente postale intestato a “Comune di Milazzo – servizio di tesoreria” – causale concessione loculo e dati del defunto) o tramite Poste Italiane al seguente Iban: IT77V0760116500000014064984

La ricevuta di pagamento potrà essere poi consegnata agli uffici comunali, servizio cimiteriale.