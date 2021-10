Green pass, protesta in solitaria per un operaio dell’indotto alla Raffineria di Milazzo

Singolare protesta di un operaio di una ditta esterna della Raffineria di Milazzo. Angelo Vitale, 46 anni, sta scioperando, già da due giorni, contro l’obbligo del green pass sul posto di lavoro, unendosi in solidarietà con i portuali di Trieste.

Nel suo profilo di facebook, si possono vedere i filmati dove spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scioperare. In questi due giorni – sostiene – ha ricevuto parole di conforto dai suoi colleghi ma nessuno si è unito alla sua protesta (GUARDA IL VIDEO SU FACEBOOK).

Le ditte esterne, per ovviare al problema dei non vaccinati, hanno messo a disposizione un’unità mobile per eseguire il tampone a spese degli operai no vax.