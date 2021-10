Se non è record ci si avvicina. Al reparto di Neonatologia dell’ospedale di Milazzo nei giorni scorsi si sono verificati tre parti gemellari in 24 ore. Sia le mamme che i bambini godono di buona salute. Si tratta di una situazione a dir poco curiosa per un ospedale di media dimensione se si considera che normalmente, su 700 parti l’anno, quelli gemellari si aggirano sula decina. A raccogliere le testimonianze in un video pubblicato su youtube è stato il professore Nicola Mento.

