Ancora in crescita a Milazzo il numero dei positivi al Covid. Rispetto a venerdì scorso oggi sono sette in più. Il dato complessivo comunicato dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza in provincia di Messina, riporta 56 milazzesi risultati positivi al tampone.

Intanto tornano a salire i ricoverati per Covid-19 in Sicilia. L’isola è di nuovo in testa alla graduatoria delle regioni italiane per incremento giornaliero dei casi, dopo una discesa che durava da alcune settimane. Ieri erano stati registrati 288 pazienti tra area medica (246) e terapie intensive (42), oggi il numero è salito a 297 (254 in regime ordinario e 43 in terapia intensiva). Il dato emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’iss, che segnala per l’isola anche 260 nuovi casi su 10.960 Tamponi. L’incidenza, che ieri era al 2,3%, oggi è salita al 2,4%