Milazzo, il teatro al Castello sarà smontato. Si progetta una nuova struttura per ospitare spettacoli estivi

L’idea è quella di realizzare un teatro amovibile, soluzione suggerita da due giovani professionisti direttamente al sindaco Pippo Midili. La cosa certa è che nei prossimi giorni il comune di Milazzo bandirà una gara per lo smontaggio dell’attuale teatro al castello, da tempo abbandonato e in disuso, che nei decenni scorsi aveva ospitato concerti e manifestazioni di livello (ricordiamo, ad esempio, i concerti di Battiato, Vecchioni, Finardi, Alex Britti).

“Abbiamo individuato una soluzione, grazie a due giovani, un architetto e un ingegnere di Milazzo, che insieme hanno studiato un ipotesi di teatro all’aperto montante e smontante all’interno del castello, che ha ottenuto l’ok della commissione provinciale», ha dichiarato ai microfoni di Radio Milazzo. Non è ancora deciso se verrà realizzato nello stesso luogo o in area diversa. L’intento sarebbe quello di darlo in gestione a società specializzate nell’organizzazione di spettacoli.

DIETRO LE QUINTE. La passata amministrazione aveva quasi raggiunto un accordo per fare realizzare il nuovo teatro a spese della Raffineria di Milazzo. Sono stati effettuati sopralluoghi e ipotizzato soluzioni tecniche (il problema principale era recuperare e ampliare l’esistente evitando problemi burocratici con Demanio e Soprintendenza). La cifra però era lievitata a circa 800 mila euro e l’intento si è arenato.