«Un grazie speciale alla giuria tecnica presieduta dal maestro Enzo Campagnoli , Sergio Cerruti , associazione fonografici italiani, dal grande cantautore Franco Fasano , da Manuela Gaslini , cantante pop, rock, soul e di musical e da Cristina Orvieto , per aver riconosciuto a Davide il titolo acquisito», scrivono i genitori del cantante milazzese sui social.

Il milazzese Davide Patti , 13 anni, si è classificato secondo nel mondo e primo in Italia al Sanremo junior World . La premiazione è avvenuta ieri sera al Teatro Ariston della città ligure. Sul podio la prima classificata Ksenia Jaletskay a in rappresentanza della Bielorussia e, nel podio più basso, Sophie Banks (Israele). Particolarmente apprezzata dalla giuria la versione di “Oggi sono io” di Alex Britti . Davide, nonostante la giovane età, da anni segue questo percorso artistico ed ha partecipato a numerose manifestazioni nazionali.

