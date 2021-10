SAN FILIPPO DEL MELA. Il Rotary Club San Filippo del Mela, in occasione della giornata mondiale per la lotta alla poliomielite di domeniva 4 ottobre, organizza un concorso di disegno e pittura a cielo aperto “Espressioni del Borgo” – Angoli nascosti panorami e momenti di vita quotidiana del paese impresse nella tela. La manifestazione si pone come obiettivo di mettere in risalto il paesaggio cittadino e i suoi momenti di vita quotidiana attraverso un concorso di pittura estemporanea all’aperto, seguito dalla presentazione delle opere realizzate e concluso con una cerimonia di premiazione.

Al concorso saranno ammessi tutti coloro che avranno dato la loro adesione il 24 ottobre dalle 8 alle 10 a piazza Duomo di San Filippo del Mela dove avverrà l’iscrizione con una quota di 3 euro e la timbratura delle tele o di altro supporto.

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera, da realizzare su tela o altro supporto. A ciascun partecipante sarà richiesto di realizzare la propria opera rappresentando alcuni luoghi più suggestivi del centro cittadino, dettagli architettonici, momenti di vita quotidiana oppure scorci naturalistici. Alle 19 dello stesso giorno nella vecchia sede del Comune dopo una attenta valutazione da parte della Giuria verranno selezionati i migliori ed assegnati i premi offerti dagli sponsor e un attestato di partecipazione.