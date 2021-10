Emanuele La Via è il nuovo presidente della Consulta delle organizzazioni del Terzo Settore. L’elezione si è svolta oggi a palazzo D’Amico. Ad introdurre i lavori è stato l’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri, il quale, nel ringraziare le associazioni per le tante iniziative fin qui realizzate, ha informato l’assemblea della recente approvazione da parte del consiglio comunale di una importante mozione sul tema dell’autismo e sulla necessità di avviare a breve una pianificazione, di concerto anche con l’aula, per l’avvio di attività di informazione e sensibilizzazione sull’importante tematica.

A seguire si è poi passati alla discussione e alla votazione per il rinnovo dell’ufficio di presidenza in esito alla quale sono risultati eletti quale Presidente Emanuele La Via – rappresentante della locale sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Vice-Presidente Vincenzo Scaffidi, legale rappresentante dell’Associazione Il Giglio.

DIETRO LE QUINTE. Le elezioni si sono svolte dopo le dimissioni della presidente Felicetta Manicastri che rimane componente della consulta. La dottoressa Manicastri non è l’unica ad avere mostrato insofferenza. Le consulte non solo non hanno un budget ma fino ad oggi l’amministrazione Midili non le avrebbe tenute nella debita considerazione rendendo vano il principio di democrazia partecipata che ne era ispiratore. Le proposte quasi sempre non verrebbero prese in considerazione. Ad avere perso entusiasmo anche quella che era, inizialmente, la più vivace: la consulta giovanile guidata da Gabriele Saya.