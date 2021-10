Gli operai e i tecnici del Comune assieme ai vigili urbani da ieri sera stanno monitorando le zone a maggior rischio allagamenti assicurando il necessario supporto a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Le maggiori criticità, ieri in serata, sono state segnalate a Vaccarella, a piazza Roma e nel centro cittadino, mentre migliora in altre zone che solitamente diventano a rischio transitabilità. Nessun allarme si registra nella Piana e nella zona di Bastione dove sono state effettuate verifiche al torrente Mela. Ad assicurare un supporto al personale comunale anche i dipendenti delle imprese che sono impegnati in lavori per conto del Comune.

L’attività di controllo e assistenza è continuata anche nelle ore notturne per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza e resterà costante sino a quando la violenta perturbazione che ha raggiunto pure l’hinterland tirrenico rimarrà tale.

Il sindaco, che ha pure effettuato personalmente dei sopralluoghi, è costantemente in contatto con la Protezione Civile, informando la Prefettura sull’evolversi della situazione.