“Chiusura temporanea per sanificazione”. Si è scoperto solo in serata la motivazione che ha portato all’ufficio postale di Piano Baele a rimanere chiuso tutta la giornata. Cinque dipendenti sono risultati positivi e tutti gli altri 17 colleghi sono stati messi in quarantena. La direzione provinciale sta disponendo l’arrivo di altri addetti allo sportello. L’ufficio di Piano Baele dovrebbe riprendere seppur con una funzionalità ridotta, due soli sportelli, con apertura solo mattutina.

Dopo alcune settimane di calo, aumentato i positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid in provincia di Messina, oggi in città sono 26 i milazzesi risultati positivi al tampone, undici in più rispetto ad inizio settimana.